Старкин /Туркмения, Кирки/выд. св. 27.10.1937. Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин /Туркмения, Кирки/выд. св. 27.10.1937. Василий Васильевич

Старкин /Туркмения, Кирки/выд. св. 27.10.1937. Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908

Отец: Старкин Св. О Бр.15.01.1937 Василий Яковлевич

Мать: Старкина Степанида Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Зинаида Даниловна

Смерть
Неизвестно
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