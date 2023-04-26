Старкин /Туркмения, Кирки/выд. св. 27.10.1937. Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Зинаида Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Зинаида Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно