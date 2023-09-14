Положий Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Положий Осип Яковлевич
Мать: Положий Ефимия
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Васильевна
Смерть
Неизвестно