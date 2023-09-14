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Положий Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Положий Осип Яковлевич

Мать: Положий Ефимия

Рождение ребёнка
1742

Сын: Положий Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
1762

Сын: Положий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Васильевна

Смерть
Неизвестно
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