Положий Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Положий Никита Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Положий Иван Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Положий Петр Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Положий Иван 2-ой Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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