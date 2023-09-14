Положий Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Положий Иван 2-ой Осипович
Отец ребёнка: Положий Осип Яковлевич
Смерть
Неизвестно