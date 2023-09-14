Положий Осип Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Осип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Положий Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Положий Никита Осипович

Мать ребёнка: Положий Ефимия

Рождение ребёнка
1710

Сын: Положий Иван Осипович

Мать ребёнка: Положий Ефимия

Рождение ребёнка
1720

Сын: Положий Петр Осипович

Мать ребёнка: Положий Ефимия

Рождение ребёнка
1725

Сын: Положий Иван 2-ой Осипович

Мать ребёнка: Положий Ефимия

Смерть
Неизвестно
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