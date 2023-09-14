Положий Осип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Положий Яков Иванович
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Положий Ефимия
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Положий Ефимия
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Положий Ефимия
Рождение ребёнка
1725
Сын: Положий Иван 2-ой Осипович
Мать ребёнка: Положий Ефимия
Смерть
Неизвестно