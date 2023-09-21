Положий Никита Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Положий Осип Яковлевич
Мать: Положий Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Положий) Матрона Никитина
Мать ребёнка: Положий Анна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Положий) Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Положий Анна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Положий Анна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Положий) Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Положий) Домникия Никитина
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна
Смерть
1772