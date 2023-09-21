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Положий Никита Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Положий Осип Яковлевич

Мать: Положий Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Положий) Матрона Никитина

Мать ребёнка: Положий Анна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Положий) Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Положий Анна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Положий Диомид Никитич

Мать ребёнка: Положий Анна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Положий Максим Никитич

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Положий Стефан Никитич

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Положий) Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Положий) Домникия Никитина

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Положий Антон Никитич

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Положий Степан Никитич

Мать ребёнка: Положий Екатерина Петровна

Смерть
1772

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