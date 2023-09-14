Положий Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Положий Максим Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1745

Сын: Положий Стефан Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Домникия Никитина

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Положий Антон Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Положий Степан Никитич

Отец ребёнка: Положий Никита Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Никита Осипович

Смерть
Неизвестно
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