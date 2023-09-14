Положий Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Домникия Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Положий Никита Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно