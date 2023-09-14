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Положий Максим Никитич

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1742

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Положий Никита Осипович

Мать: Положий Екатерина Петровна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Меланья Максимова

Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Положий Карп Максимович

Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Положий Кондратий Максимович

Мать ребёнка: Положий Анна Ивановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Федосья Яковлевна

Смерть
1811
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
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