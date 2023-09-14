Положий Максим Никитич
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1742
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Меланья Максимова
Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Положий Кондратий Максимович
Мать ребёнка: Положий Анна Ивановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Положий Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine