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Положий Кондратий Максимович

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Положий Максим Никитич

Мать: Положий Анна Ивановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1818

Сын: Положий Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Григорий Кондратович

Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Марко Кондратович

Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Максим Кондратович

Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Недайвода Мелания Кондратовна

Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
Сослан на поселение в 1837 году
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