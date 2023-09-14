Положий Кондратий Максимович
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Положий Максим Никитич
Мать: Положий Анна Ивановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1818
Сын: Положий Пётр Кондратьевич
Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1820
Сын: Положий Григорий Кондратович
Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1823
Сын: Положий Марко Кондратович
Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Максим Кондратович
Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Недайвода Мелания Кондратовна
Мать ребёнка: Положий Параскева Петровна
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сослан на поселение в 1837 году