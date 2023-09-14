Положий (Положий) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий (Положий) Параскева Петровна

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1818

Сын: Положий Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Григорий Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Марко Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Максим Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Недайвода Мелания Кондратовна

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Кондратий Максимович

Смерть
Неизвестно
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