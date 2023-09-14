Положий (Положий) Параскева Петровна
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Положий Пётр Кондратьевич
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1820
Сын: Положий Григорий Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1823
Сын: Положий Марко Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Максим Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Недайвода Мелания Кондратовна
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Mykolaivka Ternivs\'Ka, Bilopil\'s\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно