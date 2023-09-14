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Положий Диомид Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1800 и 1806

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Положий Никита Осипович

Мать: Положий Анна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Положий Семен Деомидович

Мать ребёнка: Мелания Климова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Положий Стефан Деомидович

Мать ребёнка: Мелания Климова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафия Деомидовна

Мать ребёнка: Мелания Климова

Рождение ребёнка
26.04.1781

Сын: Положий Василий Деомидович

Мать ребёнка: Мелания Климова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кобзар-Положий Иван Демидович

Мать ребёнка: Мелания Климова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Положий Емельян Деомидович

Мать ребёнка: Мелания Климова

Смерть
Между 1800 и 1806
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