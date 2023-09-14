Положий Диомид Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1800 и 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Положий Никита Осипович
Мать: Положий Анна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Мелания Климова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Положий Стефан Деомидович
Мать ребёнка: Мелания Климова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафия Деомидовна
Мать ребёнка: Мелания Климова
Рождение ребёнка
26.04.1781
Сын: Положий Василий Деомидович
Мать ребёнка: Мелания Климова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кобзар-Положий Иван Демидович
Мать ребёнка: Мелания Климова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Положий Емельян Деомидович
Мать ребёнка: Мелания Климова
Смерть
Между 1800 и 1806