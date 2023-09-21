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Кобзар-Положий Иван Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Положий Диомид Никитич

Мать: Мелания Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко-Положий Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Положий Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Положий) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Положий) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Положий Елесей Иванович

Мать ребёнка: Юрченко-Положий Анна Ивановна

Смерть
1835

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