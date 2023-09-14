Юрченко-Положий Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Юрченко Иван
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрченко Иван
Смерть
Неизвестно