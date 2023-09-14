Юрченко-Положий Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченко-Положий Анна Ивановна

Юрченко-Положий Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Юрченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Положий Елесей Иванович

Отец ребёнка: Кобзар-Положий Иван Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзар-Положий Иван Демидович

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close