Мелания Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиОколо 1817
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Климентий
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Положий Стефан Деомидович
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафия Деомидовна
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Рождение ребёнка
26.04.1781
Сын: Положий Василий Деомидович
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кобзар-Положий Иван Демидович
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Положий Емельян Деомидович
Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич
Смерть
Около 1817