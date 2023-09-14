Мелания Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Около 1817

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Климентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Положий Семен Деомидович

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Положий Стефан Деомидович

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафия Деомидовна

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Рождение ребёнка
26.04.1781

Сын: Положий Василий Деомидович

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кобзар-Положий Иван Демидович

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Положий Емельян Деомидович

Отец ребёнка: Положий Диомид Никитич

Смерть
Около 1817
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