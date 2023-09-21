Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Положий Агафия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Положий Самойло Тимофеевич
Мать ребёнка: Положий Агафия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Положий Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Положий Агафия
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Положий Агафия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Положий) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Положий Агафия
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
21.09.1850
Дочь: (Кобзар-Положий) Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно