Положий Самойло Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тимофей Иванович
Мать: Положий Агафия
Рождение ребёнка
16.12.1850
Сын: Кобзар (положий) Даниил Самуилович
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1852
Дочь: Варвара Самуиловна
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Самуилова
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 13.10.1856
Сын: Козьма Самуилович
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1859
Дочь: Мария Самуилова
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1866
Сын: Кобзар (положий) Феодор Самуилович
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Семеновна
Терны, Сумська область
Смерть
Неизвестно