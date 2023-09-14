(Шуба) Евфросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуба) Евфросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шуба Семен Осипович

Мать: Шуба Анна?

Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Кобзар (положий) Даниил Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1852

Дочь: Варвара Самуиловна

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Акилина Самуилова

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 13.10.1856

Сын: Козьма Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1859

Дочь: Мария Самуилова

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1866

Сын: Кобзар (положий) Феодор Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Самойло Тимофеевич

Терны, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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