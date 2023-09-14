(Шуба) Евфросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шуба Семен Осипович
Мать: Шуба Анна?
Рождение ребёнка
16.12.1850
Сын: Кобзар (положий) Даниил Самуилович
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1852
Дочь: Варвара Самуиловна
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Самуилова
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 13.10.1856
Сын: Козьма Самуилович
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1859
Дочь: Мария Самуилова
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1866
Сын: Кобзар (положий) Феодор Самуилович
Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Терны, Сумська область
Смерть
Неизвестно