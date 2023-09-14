Положий Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Положий Самойло Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Положий Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Положий Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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