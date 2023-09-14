Положий Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Положий Самойло Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Положий Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно