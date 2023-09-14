Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1834
Муж: Терещенко Андрей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Терещенко Пантелей Андреевич
Отец ребёнка: Терещенко Андрей
Бракосочетание
Около 1847
Муж: Тимофей Иванович
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно