Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко-Положий (Никитенко) Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Терещенко Андрей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Терещенко Пантелей Андреевич

Отец ребёнка: Терещенко Андрей

Бракосочетание
Около 1847

Муж: Тимофей Иванович

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1850

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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