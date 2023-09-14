Положий Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Положий Иван Осипович
Мать: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Настасия Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Настасия Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасия Ивановна
Смерть
1808