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Положий Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Положий Иван Осипович

Мать: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Настасия Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Положий Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Настасия Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Положий Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасия Ивановна

Смерть
1808
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