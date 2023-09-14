Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Положий Алексей Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Осипович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Осипович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Осипович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Иван Осипович

Смерть
1772
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