Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Положий Иван Осипович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Осипович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Осипович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1772