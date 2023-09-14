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Положий Осип Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Положий Алексей Иванович

Мать: Настасия Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Положий Никита Осипов

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Положий Игнат Осипович

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Положий Андрей Осипович

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Положий Пётр Осипович

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Положий Пётр 2-ой Осипович

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Николаевна

Смерть
1830
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