Положий Осип Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Положий Алексей Иванович
Мать: Настасия Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Положий Пётр 2-ой Осипович
Мать ребёнка: Фёкла Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Николаевна
Смерть
1830