Положий Андрей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Положий Осип Алексеевич
Мать: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Положий Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Прокофий Андреевич
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
?.11.1834
Мать ребёнка: Агрипина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Максимовна
Смерть
Неизвестно