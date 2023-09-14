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Положий Андрей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Положий Осип Алексеевич

Мать: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Положий Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Прокофий Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Положий Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
?.11.1834

Сын: Положий Иван Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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