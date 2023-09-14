Фёкла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Положий Пётр 2-ой Осипович
Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно