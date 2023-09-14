Фёкла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла Николаевна

Фёкла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Положий Никита Осипов

Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Положий Игнат Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Положий Андрей Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Положий Пётр Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Положий Пётр 2-ой Осипович

Отец ребёнка: Положий Осип Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Осип Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close