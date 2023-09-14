Положий Пётр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Положий Осип Алексеевич
Мать: Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скрибченко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафия Петровна
Мать ребёнка: Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Васильевна
Смерть
Неизвестно