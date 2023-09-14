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Положий Пётр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Положий Осип Алексеевич

Мать: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скрибченко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафия Петровна

Мать ребёнка: Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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