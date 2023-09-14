Скрибченко (Положий) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Положий Пётр Осипович
Мать: Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мандрика Изот
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: Евдакия Ивановна
Отец ребёнка: Скрибченко Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мандрика Изот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно