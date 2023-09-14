Скрибченко (Положий) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрибченко (Положий) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Положий Пётр Осипович

Мать: Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мандрика Пётр Изотович

Отец ребёнка: Мандрика Изот

Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: Евдакия Ивановна

Отец ребёнка: Скрибченко Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрика Изот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрибченко Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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