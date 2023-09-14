Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Васильевна

Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скрибченко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Пётр Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close