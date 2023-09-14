Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скрибченко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафия Петровна
Отец ребёнка: Положий Пётр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно