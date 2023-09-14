Агрипина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Положий Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Рождение ребёнка
?.11.1834
Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно