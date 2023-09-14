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Агрипина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Положий Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Положий Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Рождение ребёнка
?.11.1834

Сын: Положий Иван Андреевич

Отец ребёнка: Положий Андрей Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Андрей Осипович

Смерть
Неизвестно
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