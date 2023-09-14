Положий Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Положий Алексей Иванович
Мать: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Авраамова
Смерть
1849