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Положий Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Положий Алексей Иванович

Мать: Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Положий Данила Яковлевич

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Положий Козьма Яковлевич

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Положий Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Положий Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Авраамова

Смерть
1849
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