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Положий Данила Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Положий Яков Алексеевич

Мать: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Яков Данилович

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Положий Иван Данилович

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Даниловна

Мать ребёнка: Стефанида Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Савельева

Смерть
Неизвестно
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