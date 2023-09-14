Положий Данила Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Положий Яков Алексеевич
Мать: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Даниловна
Мать ребёнка: Стефанида Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Савельева
Смерть
Неизвестно