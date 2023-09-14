Стефанида Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Яков Данилович

Отец ребёнка: Положий Данила Яковлевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Положий Иван Данилович

Отец ребёнка: Положий Данила Яковлевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Даниловна

Отец ребёнка: Положий Данила Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Данила Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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