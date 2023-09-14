Домникия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомникия Авраамова

Домникия Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Положий Данила Яковлевич

Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Положий Козьма Яковлевич

Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Положий Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Положий Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close