Домникия Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Положий Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно