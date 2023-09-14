Положий Козьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Положий Яков Алексеевич
Мать: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Кузьмина
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мотрона Кузьмина
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно