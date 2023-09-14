Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Кузьмина
Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мотрона Кузьмина
Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно