Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Кузьмина

Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Положий Денис Кузьмич

Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мотрона Кузьмина

Отец ребёнка: Положий Козьма Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Козьма Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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