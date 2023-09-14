(Положий) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Положий) Параскева Ивановна

(Положий) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Положий Иван Осипович

Мать: Феврония

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close