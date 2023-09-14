Положий Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Положий Иван Осипович
Мать: Феврония
Рождение ребёнка
1778
Сын: Положий Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
21.02.1781
Сын: Положий Феодор Дмитриевич
Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Положий Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Федоровна
Смерть
Неизвестно