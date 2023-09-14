Положий Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Положий Иван Осипович

Мать: Феврония

Рождение ребёнка
1778

Сын: Положий Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна

Рождение ребёнка
21.02.1781

Сын: Положий Феодор Дмитриевич

Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Положий Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Положий Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евфросиния Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Федоровна

Смерть
Неизвестно
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