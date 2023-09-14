Положий Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Положий Дмитрий Иванович
Мать: Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакия Максимовна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семёновна
Смерть
Неизвестно