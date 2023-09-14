Положий Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Положий Дмитрий Иванович

Мать: Евфросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакия Максимовна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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