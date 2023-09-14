Евфросиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Положий Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Положий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1781
Сын: Положий Феодор Дмитриевич
Отец ребёнка: Положий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Положий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Положий Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Положий Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Положий Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно