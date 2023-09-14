Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакия Максимовна

Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Максим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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