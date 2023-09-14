Марья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакия Максимовна
Отец ребёнка: Положий Максим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно