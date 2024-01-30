Федосья Федорова
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: Федор Ефремов
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Карпов
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещика Николая Ильина сына Мещеринова
Рождение ребёнка
1782 ст.
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1790 ст.
Дочь: Аксинья Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов
Рождение ребёнка
28.10.1793 ст.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов
Рождение ребёнка
04.01.1798 ст.
Сын: Павел Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов
Рождение ребёнка
18.04.1800 ст.
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов
Смерть
Неизвестно