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Федосья Федорова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Федор Ефремов

Мать: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Карпов

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещика Николая Ильина сына Мещеринова
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1790 ст.

Дочь: Аксинья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1793 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1798 ст.

Сын: Павел Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1800 ст.

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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