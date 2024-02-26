Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720 ст.
Дата смертиДо 1762 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Мартын Федоров
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Раскольник
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Артемий Федоров
Отец ребёнка: Федор Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Ефремов
Смерть
До 1762 ст.