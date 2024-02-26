Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720 ст.

Дата смерти

До 1762 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Мартын Федоров

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Артемий Федоров

Отец ребёнка: Федор Ефремов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Ефремов

Смерть
До 1762 ст.
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