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Федор Ефремов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

1769 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: Ефрем Дементьев

Мать: Пелагея Ерофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Мартын Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Артемий Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Гавриил Федоров

Мать ребёнка: Акулина Антонова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степанова

Смерть
1769 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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