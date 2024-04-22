Федор Ефремов
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смерти1769 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: Ефрем Дементьев
Мать: Пелагея Ерофеева
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Мартын Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Раскольник
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Артемий Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Гавриил Федоров
Мать ребёнка: Акулина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степанова
Смерть
1769 ст.