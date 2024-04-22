Мартын Федоров
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти18.04.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Федор Ефремов
Мать: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Иван Мартынов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Анастасия Мартынова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Семен Мартынов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Семен Мартынов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Фрол Мартынов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Абрам Мартынов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
18.04.1812 ст.
От древности