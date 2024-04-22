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Мартын Федоров

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

18.04.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Федор Ефремов

Мать: Прасковья Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Иван Мартынов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Анастасия Мартынова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Семен Мартынов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Семен Мартынов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Фрол Мартынов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Абрам Мартынов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
18.04.1812 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От древности
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