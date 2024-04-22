Прасковья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Иван Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Анастасия Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Семен Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Семен Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Фрол Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Абрам Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Федоров
Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
До 1816 ст.