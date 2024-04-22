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Прасковья Михайлова

Место рождения

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Иван Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Анастасия Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Семен Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Семен Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Фрол Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Абрам Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Федоров

Взята в деревне Мартыновой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
До 1816 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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