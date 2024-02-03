Абрам Мартынов
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Мартын Федоров
Мать: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Павлова
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Гавриил Абрамов
Мать ребёнка: Марина Павлова
Рождение ребёнка
01.08.1812 ст.
Сын: Емельян Абрамов
Мать ребёнка: Марина Павлова
Смерть
Неизвестно