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Абрам Мартынов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Мартын Федоров

Мать: Прасковья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Павлова

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Гавриил Абрамов

Мать ребёнка: Марина Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1812 ст.

Сын: Емельян Абрамов

Мать ребёнка: Марина Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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