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Федор Карпов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

14.04.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Карп Наумов

Мать: Евдокия Антонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1790 ст.

Дочь: Аксинья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1793 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1798 ст.

Сын: Павел Федоров

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1800 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федорова

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещика Николая Ильина сына Мещеринова
Смерть
14.04.1833 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой
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