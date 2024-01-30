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Евдокия Антонова

Место рождения

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1742 ст.

Муж: Карп Наумов

Взята в деревне Неустроевой, из крестьян помещика Григория Михайлова сына Спешнева
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Акулина Карпова

Отец ребёнка: Карп Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Михаил Карпов

Отец ребёнка: Карп Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Василиса Карпова

Отец ребёнка: Карп Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Федор Карпов

Отец ребёнка: Карп Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Максим Карпов

Отец ребёнка: Карп Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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