Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1742 ст.
Муж: Карп Наумов
Взята в деревне Неустроевой, из крестьян помещика Григория Михайлова сына Спешнева
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Акулина Карпова
Отец ребёнка: Карп Наумов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Михаил Карпов
Отец ребёнка: Карп Наумов
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Василиса Карпова
Отец ребёнка: Карп Наумов
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Федор Карпов
Отец ребёнка: Карп Наумов
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Максим Карпов
Отец ребёнка: Карп Наумов
Смерть
Неизвестно