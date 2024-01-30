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Михаил Карпов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

17.02.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Карп Наумов

Мать: Евдокия Антонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Федот Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.02.1813 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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