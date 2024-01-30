Михаил Карпов
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти17.02.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Карп Наумов
Мать: Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Федот Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
17.02.1813 ст.
От старости