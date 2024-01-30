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Евдокия Иванова

Место рождения

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

17.02.1813 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Карпов

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Федот Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.02.1813 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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