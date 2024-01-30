Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти17.02.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Карпов
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Федот Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Смерть
17.02.1813 ст.
От старости