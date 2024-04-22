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Анастасия Федорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

10.07.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Федор Карпов

Мать: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1811 ст.

Муж: Дмитрий Борисов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1815 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1819 ст.

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.

Дочь: Меланья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.07.1829 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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