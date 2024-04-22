Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти10.07.1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Федор Карпов
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
06.11.1811 ст.
Муж: Дмитрий Борисов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1815 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
01.09.1819 ст.
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.
Дочь: Меланья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Смерть
10.07.1829 ст.
От чахотки