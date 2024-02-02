Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения01.09.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1819 ст.
Отец: Дмитрий Борисов
Мать: Анастасия Федорова
Бракосочетание
10.09.1837 ст.
Жена: Прасковья Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1845 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно