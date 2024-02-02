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Иван Дмитриев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.09.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1819 ст.

Отец: Дмитрий Борисов

Мать: Анастасия Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.09.1837 ст.

Жена: Прасковья Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1845 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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